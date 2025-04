Blitz dei carabinieri: rimossi posti auto abusivi e barriere spartitraffico Azione congiunta con Polizia Locale e Napoli Servizi

Prosegue l’impegno delle forze dell’ordine contro le occupazioni abusive dello spazio pubblico. Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia Vomero, in sinergia con la Polizia Locale e il personale della Napoli Servizi, sono intervenuti tra via Giacinto Gigante e piazza Muzii per rimuovere installazioni non autorizzate che limitavano l’accesso ad aree pubbliche.

Nello specifico, sono stati eliminati diversi dispositivi spartitraffico e delimitatori di parcheggio posizionati da ignoti, utilizzati per "prenotare" abusivamente posti auto davanti alla Congrega dell’Arciconfraternita di Santa Maria del Soccorso all’Arenella e alla vicina Parrocchia.

L'intervento rientra in una più ampia strategia di contrasto alla cosiddetta "prepotenza urbana", fenomeno che mina il rispetto delle regole e la convivenza civile nei quartieri cittadini. “Queste azioni - fanno sapere le autorità - vogliono restituire gli spazi alla collettività e affermare il principio che il suolo pubblico non può essere occupato arbitrariamente”.