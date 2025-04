Sorpreso a spacciare droga: 38enne pakistano arrestato dalla polizia Controlli della polizia in piazza San Francesco di Paola a Napoli

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia di Stato ha arrestato un 38enne originario del Pakistan con precedenti , anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato da un’intercapedine, posta all’interno di un’inferriata, un pacchetto di sigarette da cui ha estratto un involucro che ha ceduto ad una persona.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 125 euro in contanti e due smartphone mentre all’interno del pacchetto di sigarette, accuratamente celato dal 38enne e recuperto dai poliziotti, sono stati trovati 120 involucri di cocaina/crack del peso di 16,30 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.