Maltempo: partenze da Napoli per Capri e dall’isola per il capoluogo garantite Il comandante Mastellone e l'equipaggio dell’unità Snav hanno deciso di affrontare il mare

Partenze da Napoli per Capri e dall’isola per il capoluogo campano garantite oggi pomeriggio e questa sera da Snav nonostante il mare mosso e il vento forte che spirava da sud est alla velocità di 45 nodi.

L’Hsc Snav Sirius ha infatti effettuato regolarmente le partenze delle 17,10 da Capri per Napoli, delle 18,10 da Napoli per Capri per ripartire poi ancora una volta alle 19,10 dall’isola per il molo Beverello.

Il comandante Mastellone e l'equipaggio dell’unità Snav hanno deciso di affrontare il mare nonostante le condizioni critiche accogliendo le esigenze espresse della comunità isolana così come dai pendolari napoletani e dai tanti turisti rimasti bloccati a Capri e presenti in gran numero sia al Beverello che a Marina Grande.