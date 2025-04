Rapinatore in reception, la storia della panda grigia: manette per un 49enne Pretende il denaro dell’incasso e lo fa puntando una pistola

Di quell'auto grigia se ne parla da giorni. In ogni hotel e nella rete di ogni affittacamere della provincia nord di Napoli, corre un solo avvertimento: attenzione all’uomo con la Panda grigia! Pretende il denaro dell’incasso e lo fa puntando una pistola.

Di rapine se ne contano diverse, dell’utilitaria color topo e senza targhe, nessuna traccia.

Fino a ieri.

I carabinieri non sono rimasti a guardare. Hanno raccolto le testimonianze delle vittime, tracciando una sorta di disegno nella scelta degli hotel da colpire. Così hanno puntellato il territorio con decine di pattuglie.



La svolta grazie ai militari della stazione di Arpino di Casoria.

Posizionati per ore in via Luigi D’Anna, sapevano che uno degli hotel della zona sarebbe potuto essere un obiettivo papabile.

L’esperienza investigativa e il raccordo con gli altri comandi dell’intero gruppo carabinieri di Castello di Cisterna, daranno loro ragione.



L’orologio segna 30 minuti dopo le 22 La Panda grigia è lì davanti a loro. L’uomo alla guida spegne i fari, tira forte il freno a mano e spalanca lo sportello. Calza il passamontagna e impugna la pistola.

L’ingresso dell’albergo è a pochi passi. Va dritto senza guardarsi le spalle, già coperte dai carabinieri in assetto antirapina.

Un 49enne di Caivano, non varcherà la soglia. Finirà in manette prima di presentarsi alla reception.

Dovrà rispondere di tentata rapina aggravata e resistenza, quest’ultima tentata senza risultati per sfuggire all’arresto. E’ ora in carcere. La pistola risulterà una replica innocua ma senza tappo rosso.