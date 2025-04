Taglierino alla gola di un carabiniere durante lite familiare: terrore a Marano Un uomo è stato bloccato e poi arrestato per tentato omicidio e resistenza al pubblico ufficiale

È stato il colletto della giacca a vento a salvare la vita ad un carabiniere di Marano. È sera quando una pattuglia della locale sezione Radiomobile viene mobilitata per una segnalazione di violenza domestica.

Dalla centrale operativa si parla di una donna e dei suoi figli aggrediti dal marito. Quando i carabinieri arrivano sul posto, il 46enne tenta la fuga. Poi, una volta raggiunto, colpisce uno dei militari con un taglierino alla gola. Solo il colletto del giubbotto in dotazione ha evitato che il carabiniere rimanesse gravemente ferito.

L’uomo è stato bloccato e poi arrestato per tentato omicidio e resistenza al pubblico ufficiale. È ora in carcere. La moglie e il figlio sono stati portati in ospedale a Giugliano.