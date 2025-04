Tentato omicidio a Casoria, fermati i complici dell'agguato Svolta nelle indagini da parte della polizia di Afragola

La polizia di Afragola ha dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato delitto emesso dalla procura della repubblica di Napoli nord nei confronti di due persone, entrambe di Casoria, gravemente indiziati di tentato omicidio in concorso.

Le attività di indagine, svolte sotto la direzione della procura, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico dei due in ordine alla commissione di un agguato avvenuto a Casoria la sera di venerdì 11 aprile 2025 con l’uso anche di un’arma da sparo ed altri oggetti contundenti, nella cui circostanza veniva eseguito l’arresto in flagranza di una persona per tentato omicidio compiuto unitamente a due complici, quest’ultimi non identificati nell’immediatezza.

La svolta

Sono seguite, nei giorni successivi, investigazioni, svolte anche grazie all’analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata, alle dichiarazioni di testimoni, nonché attraverso servizi di osservazione e controllo effettuati su strada dal personale di polizia, che hanno consentito di poter giungere all’identificazione dei complici, acquisendo un grave quadro indiziario nei loro confronti.