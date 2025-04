Napoli: investito e ucciso da taxi, era funzionario Città metropolitana Il cordoglio del sindaco Manfredi

Era un funzionario della Città metropolitana di Napoli Stefano Giannino, il 61enne investito e ucciso da un taxi questa mattina in via Don Bosco. "Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa del nostro stimato funzionario investito questa mattina mentre si recava al lavoro. A nome dell'intera Città Metropolitana di Napoli, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi. Ci stringiamo tutti attorno ai suoi cari", dichiara il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi. Giannino è stato investito mentre stava attraversando la strada dal taxi che procedeva in direzione di marcia da piazza Carlo III verso largo Santa Maria del Pianto. Il tassista è stato sottoposto ad accertamenti urgenti finalizzati alla verifica dell'eventuale stato di alterazione, la patente gli è stata ritirata e il taxi è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Via Don Bosco è strada estremamente pericolosa non solo ci raccontano perche qui si corre troppo ma anche perché si presenta dissestata e deformata in più punti.