Controlli pasquali lungo le strade: 13 violazioni nel napoletano Pugno duro della polizia a Napoli e Frattamaggiore

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra e nel comune di Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, unitamente a personale dell’Asl di Napoli 2 nord, hanno identificato complessivamente 116 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, controllato 30 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 13 violazioni del codice della strada per guida senza casco protettivo, mancata revisione periodica e mancanza della copertura assicurativa.

Nel corso del servizio, sono state controllate 16 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Infine, nel corso dell’attività, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno controllato 4 attività commerciali e ad una di queste è stata imposta la chiusura per ragioni igienico-sanitarie. Inoltre, al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di circa 5.000 euro e sequestrati 30 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Un’altra attività è stata sospesa poiché sprovvista di acqua calda necessaria per la sanificazione delle mani di addetti alla cucina e avventori.