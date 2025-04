Pistola trovata vicino a un cassonetto nel quartiere Barra L’arma era nascosta in un sacchetto di plastica: avviate indagini della Polizia Giudiziaria

Una pistola calibro 7 è stata rinvenuta nel quartiere Barra, alla periferia orientale di Napoli, durante un normale servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti dell’Unità Operativa San Giovanni della Polizia Locale di Napoli.

Il ritrovamento nei pressi dei cassonetti dei rifiuti

L’arma da fuoco, priva di caricatore, è stata scoperta in prossimità di un cassonetto dei rifiuti, all’interno di un sacchetto di plastica bianco. La canna della pistola sporgeva lievemente dal sacchetto, rendendola visibile agli agenti, che sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l’area e recuperare l’oggetto.

Avviate le indagini della Polizia Giudiziaria

Subito dopo il recupero dell’arma, sono state avviate le indagini di Polizia Giudiziaria per identificare eventuali responsabili e comprendere se l’arma sia stata utilizzata in episodi criminali recenti. L’episodio è attualmente al vaglio delle autorità competenti, e non si esclude alcuna pista investigativa.

Sicurezza e controllo del territorio: continua l’azione delle forze dell’ordine

Il ritrovamento dimostra l’importanza dei controlli sul territorio da parte della Polizia Locale, soprattutto in aree considerate sensibili come Barra, spesso al centro di operazioni di contrasto alla microcriminalità. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per prevenire ulteriori episodi di illegalità.