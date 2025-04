Tragedia Faito, zio dei fratelli palestinesi: "Senza parole, è una tragedia" "Amano l'Italia, è la seconda volta che venivano qui"

È arrivato in Italia Loei Arafat, zio di Janan Suliman, 25enne vittima dell'incidente della Funivia del Faito, e del fratello Thabet, 23 anni, unico sopravvissuto e ricoverato in condizioni critiche all'Ospedale del Mare di Napoli. Lo zio, fratello della madre dei due ragazzi, si è recato a Castellammare di Stabia in Commissariato accompagnato dall'avvocato Hillary Sedu. Ai cronisti l'uomo ha spiegato di essere arrivato ieri in Italia da Tel Aviv. "È una tragedia, non ci sono parole", ha detto, raccontando che i due fratelli erano in Italia da circa una settimana in vacanza e avevano visitato Roma, prima di spostarsi a Napoli e in Penisola sorrentina. "Amano l'Italia, è la seconda volta che venivano qui", ha aggiunto.