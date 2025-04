Prima aggredisce la vicina, poi i poliziotti: in manette un 48enne Tensione e violenze: la segnalazione alla sala operativa

Ieri sera la polizia di Ischia ha arrestato un 48enne napoletano che dovrà rispondere di violenza, minaccia, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale dopo che aveva aggredito una vicina di casa e poi alcuni agenti.

I poliziotti sono andati in via Cuotto, nel comune isolano di Serrara Fontana, dopo una segnalazione alla sala operativa per una persona molesta ed aggressiva: un gruppo di persone hanno raccontato che, poco prima, un loro vicino di casa, in stato di agitazione, aveva fatto cadere a terra una loro parente, spintonandola così violentemente da finire a terra anche lui.

La vittima era in ospedale, mentre il suo aggressore, dopo aver rifiutato le cure mediche ed aver minacciato una guardia giurata, si era allontanato, tornando a casa dei suoi vicini per minacciarli. Gli agenti lo hanno rintracciato nella sua abitazione, e l'uomo, vedendoli, ha iniziato a invenire contro di loro e tentando di aggredirli con una forbice finché, dopo una colluttazione, è stato bloccato. Anche negli uffici di polizia, ha minacciato più volte gli operatori.