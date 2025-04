Papa, De Magistris: "Sue parole inascoltate, è come tradire Vangelo" L'ex sindaco di Napoli lo ha incontrato due volte

"Ho incontrato Papa Francesco quattro volte e due sono indimenticabili. La visita ufficiale a Napoli , quando ero sindaco, da Scampia al lungomare, e quando ho avuto l'onore di essere stato l'unico occidentale ad essere invitato nel 2014, da sindaco di Napoli e da cittadino onorario palestinese, alla visita di Papa Francesco a Betlemme. Le sue ultime parole ieri sono state per la pace e per il disarmo. Parole inascoltate, come così il Vangelo è sempre più tradito". Così sui social l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.