Evade dai domiciliari per bere al bar: "Oggi è festa" , arrestato 60enne E' successo a Cimitile, l'uomo è stato riconosciuto grazie alla biciletta

Un 60enne residente a Cimitile è stato arrestato dai carabinieri dopo essere evaso dagli arresti domiciliari per recarsi a bere una bibita al bar. “Oggi è festa, volevo solo bere qualcosa”, avrebbe dichiarato l’uomo al momento del fermo. Il fatto è accaduto nella serata di lunedì 21 aprile 2025 ed è stato reso noto questa mattina.

Controllo inizialmente superato, poi la scoperta al bar

Durante un primo controllo serale, i carabinieri della sezione radiomobile di Nola avevano trovato l’uomo regolarmente in casa. Ma circa un’ora dopo, durante un ulteriore giro di pattuglia, i militari hanno riconosciuto la bicicletta del 60enne parcheggiata davanti a un bar del centro. Insospettiti, sono entrati nel locale e lo hanno sorpreso mentre stava sorseggiando una bevanda alcolica al bancone.

La giustificazione dell’uomo: “È festa”

Alla domanda sul perché si trovasse lì, l’uomo ha risposto con disarmante sincerità: “È festa, volevo solo bere qualcosa”. Una frase che non gli ha evitato le manette. Dopo l’arresto, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.

Il caso ha suscitato curiosità per la leggerezza con cui l’uomo ha violato una misura restrittiva, ma rappresenta anche un esempio di controllo efficace da parte delle forze dell’ordine. La vicenda si aggiunge alla lunga lista di episodi insoliti che spesso fanno notizia in Campania e in tutta Italia.