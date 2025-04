Porta Capuana: sorpresi con la droga e arrestati L'intervento della polizia

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno arrestato un 34enne marocchino con precedenti ed un 18enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 18enne è stato, anche, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti, nel transitare in piazza Capuana hanno notato, seduto su una panchina, un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

Gli agenti, tempestivamente intervenuti hanno bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, sia lo spacciatore che, alla loro vista, ha tentato di darsi invano alla fuga finché non è stato bloccato e trovato in possesso di due involucri di cocaina e di 150 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, sotto la panchina dove l’uomo era seduto, 2 involucri della stessa sostanza. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, nella serata di ieri, gli agenti dello stesso commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, all’angolo con via Capuana, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno tentanto di raggiungere l'uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga contromano.

Ne è nato un inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in via dei Tribunali, gli operatori lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di 2 involucri di marijuana, un involucro di hashish e di 645 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.