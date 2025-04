Mi multi? Ti pesto a sangue: ausiliario del traffico finisce in ospedale Ausiliario del traffico aggredito a Pomigliano d’Arco: finisce in ospedale

Un ausiliario del traffico è stato violentemente aggredito a Pomigliano d’Arco, nella zona di viale Alfa Romeo, mentre era impegnato in un’attività di controllo delle aree di sosta a pagamento. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, l’agente era intento a elevare una sanzione quando è stato notato da un cittadino affacciato al balcone della propria abitazione. Resosi conto di essere il destinatario del verbale, l’uomo è sceso in strada per affrontarlo, accusandolo di agire in maniera faziosa.

La discussione è rapidamente degenerata in una colluttazione violenta, durante la quale l’ausiliario è rimasto ferito, riportando lesioni con copiosa perdita di sangue. È stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Questa la dura condanna dell'accaduto da arte del Sindaco, Raffaele Russo: “A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo la massima solidarietà all’ausiliario aggredito, vittima di un gesto vile mentre svolgeva il proprio lavoro a tutela della legalità. Plaudo all’efficace e tempestiva azione della Polizia Locale, guidata dal colonnello Emiliano Nacar, che ha prontamente identificato l’aggressore”.