Controlli movida quartiere Vomero: eseguito provvedimento per la carcerazione Contestate 13 violazioni del codice della strada per divieto di sosta e mancata revisione periodica

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di stato e nello specifico dei commissariati Vomero, Poggioreale e San Paolo degli operatori della guardia di finanza, polizia locale, ispettorato del lavoro e dell’Asl Napoli 1 Centro, ha effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, hanno identificato complessivamente 170 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, controllato 42 veicoli e contestato 13 violazioni del codice della strada per divieto di sosta e mancata revisione periodica.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 24 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 13.500 euro, inoltre, in un esercizio commerciale sono stati sequestrati 25 Kg di alimenti in cattivo stato di conservazione ed, in altre due attività commerciali, sono stati sorpresi due lavoratori non in regola.

Infine, lo stesso personale ha arrestato un 67enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, in esecuzione di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 11 giugno 2014 dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli - ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 5 mesi e 28 giorni di reclusione per porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Napoli nel luglio del 2008. Lo stesso è stato, denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato e sanzionato amministrativamente poiché sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Controlli anche a Giugliano in Campania

La polizia ha effettuato un servizio straordinario. Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, hanno identificato 19 persone, di cui uno con precedenti di polizia, e controllato 3 veicoli.