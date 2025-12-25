Terribile incidente nella galleria Santa Maria di Pozzano: un morto Tragedia di Natale sulle strade

E' di un morto il drammatico bilancio di un gravissimo incidente avvenuto all'interno della galleria Santa Maria di Pozzano, situata al km 3.300 della strada statale 145 var a Napoli.

Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per i rilievi e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

La tragedia si è verificata nell'importante tunnel lungo la strada statale 145 sorrentina, che collega Castellammare di Stabia a Vico Equense già teatro di diversi incidenti.