Terribile incidente nella galleria Santa Maria di Pozzano: un morto

E' di un morto il drammatico bilancio di un gravissimo incidente avvenuto all'interno della galleria Santa Maria di Pozzano, situata al km 3.300 della strada statale 145 var a Napoli.
Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per i rilievi e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.
La tragedia si è verificata nell'importante tunnel lungo la strada statale 145 sorrentina, che collega Castellammare di Stabia a Vico Equense già teatro di diversi incidenti.