Scooter sulla pista dello stadio Maradona, il Comune: "Video vecchio" La precisazione dell'amministrazione Manfredi

"Dalle immagini del video - per la presenza di materiali sulla pista - si evince che il fatto non si è verificato nelle scorse ore, ma verosimilmente nelle settimane in cui allo stadio Maradona si organizzano i concerti. Non sono emersi danni in seguito all'accaduto, ma l'Amministrazione sta effettuando le necessarie verifiche interne per ricostruire l'episodio".

E' la precisazione del Comune di Napoli dopo la diffusione sui social del video che immortala alcuni vandali che scorazzano all'interno dello stadio.