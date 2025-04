Scampia: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 46enne

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno notato un gruppo di giovani che, con fare guardingo, stavano stazionando a bordo strada.

Insospettiti dal loro atteggiamento, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, i ragazzi sono stati avvicinati da una persona a bordo di una bici ai quali, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dalla tasca.

Poco dopo, la stessa scena si è verificata con uno dei giovani che a differenza degli altri, allontanatisi subito dopo la cessione, è rimasto sul posto ed è stato nuovamente avvicinato dal 46enne.

Quest’ultimo in cambio di una bancanota ha consegnato al ragazzo degli involucri e avuta contezza dell’attività di spaccio che il prevenuto stava ponendo in essere, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso.

L’uomo fuggito a bordo della bici è stato bloccato poco dopo e trovato in possesso di 31 involucri di eroina dal peso di 7,30 grammi e 124,00 euro in contanti.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.