Partita Napoli-Torino, scattano le multe per abusivi e venditori ambulanti Sequestrati i soldi intascati dagli automobilisti e dai tifosi

In occasione dell’incontro di calcio Napoli – Torino, la Polizia Locale ha intensificato i servizi di controllo nelle aree immediatamente adiacenti allo stadio “Maradona”, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati più diffusi durante questi eventi.

Gli agenti hanno identificato e sanzionato dieci parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato anche denunciato. Le somme percepite per l’attività illecita sono state sequestrate. Sono stati inoltre elevati tre verbali per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e tre per la vendita di bibite da parte di ambulanti privi della SCIA.

Sono state sequestrate 35 bottiglie di birra, 40 lattine assortite e 40 gadget. A due persone è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Infine, sono stati elevati 86 verbali per varie violazioni e rimossi 64 veicoli parcheggiati in aree in cui la sosta è vietata.