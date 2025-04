Evento religioso si protrae oltre l’orario: organizzatore denunciato E' stato necessario l'intervento della polizia locale

Un evento religioso ad Afragola, ha portato alla denuncia dell’organizzatore da parte della polizia locale. La manifestazione, dedicata alla Santissima Maria dell’Arco, si è infatti prolungata oltre l’orario stabilito, nonostante i ripetuti richiami da parte delle forze dell’ordine.

Superato l’orario limite: chiusura forzata da parte degli agenti

L’evento si svolgeva all’interno dello stadio cittadino ed era stato regolarmente autorizzato, con una precisa indicazione circa l’orario di chiusura, fissato per le 20:00. Tuttavia, nonostante i solleciti della polizia municipale di Afragola, la manifestazione ha continuato ad andare avanti, costringendo gli agenti a intervenire per interromperla. L’inosservanza delle disposizioni ha portato alla denuncia dell’organizzatore, come previsto dalla normativa vigente.

Sicurezza e rispetto delle regole negli eventi pubblici

La vicenda mette in luce l’importanza di rispettare i limiti orari negli eventi religiosi e pubblici, specialmente quando si svolgono in spazi aperti al pubblico e richiedono un coordinamento con le autorità locali. Le regole servono a garantire non solo l’ordine pubblico, ma anche la sicurezza dei partecipanti, dei residenti e degli operatori.

Evento religioso Afragola: tradizione, devozione ma anche responsabilità

La festa religiosa di Maria dell’Arco rappresenta un momento molto sentito dalla comunità di Afragola e dei comuni limitrofi, che ogni anno partecipano con grande devozione. Tuttavia, anche le manifestazioni legate alla tradizione e alla fede devono rispettare i regolamenti comunali e le disposizioni delle forze dell’ordine, soprattutto quando si svolgono in luoghi affollati o sensibili.