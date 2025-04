Scampia: sorpreso con la droga e arrestato Le manette scattano ai polsi di un 18enne

La polizia ha arrestato un 18enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Scampia, in via Annamaria Ortese, hanno notato un giovane che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo e ha gettato un bussolotto in plastica all’interno del portone di uno stabile.

Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, ed hanno recuperato il bussolotto lanciato poco prima dal prevenuto, all’interno del quale hanno rinvenuto 6 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.