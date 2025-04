Fumo e treno in avaria, paura a bordo della Circumvesuviana a Castellammare Problemi nella stazione teatro, nei giorni scorsi, della tragedia della funivia del Faito

Paura questa mattina per pendolari e turisti a bordo della Circumvesuviana: nella stazione di Castellammare di Stabia (la stessa dove lo scorso 17 aprile si è registrata la tragedia della funivia del Faito) il treno si è fermato a causa di un'avaria. Stop e fumo bianco, con non poca preoccupazione per i passeggeri.

Non ci sono state fiamme a bordo e, a parte lo spavento, nessun ferito. Le persone a bordo sono state fatte evacuare, ma intanto la circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora, con gravi ripercussioni per la circolazione.