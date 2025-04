Edilizia, alimentari, pulizia e vendita veicoli: 6 interdittive antimafia I provvedimenti sul fronte della legalità adottati dalla Prefettura partenopea

Nell’ambito dell'attività di prevenzione antimafia, avviata dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 6 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte, operanti nei settori dell’edilizia, della produzione di derivati del latte, della vendita di autoveicoli e della pulizia generale di edifici, con sedi nei Comuni di Napoli, Marano di Napoli, Quarto e Villaricca.

"Il lavoro messo in campo presso la Prefettura rappresenta una valida risposta dello Stato per contrastare l’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata, nonché un significativo contributo per la salvaguardia dell’ordine pubblico economico, la tutela della libera concorrenza fra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione", fanno sapere dalla prefettura partenopea.