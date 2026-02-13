Napoli - Roma: McTominay ancora in dubbio Beukema influenzato ma dovrebbe farcela per il match

L'ultimo provino ci sarà oggi. Scott McTominay ha ancora dolore al gluteo, quel tendine infiammato è sempre lì a dar fastidio, ma è un problema atavico che contro il genoa ha presentato il conto dopo un tempo. Scott si è riposato contro il Como, proprio per evitare che il problema deflagrasse rendendo impossibile la partecipazione contro la Roma, ed ha continuato con terapie e riposo.

Dovrebbe farcela, ma non è scontato. Soprattutto perché si vorrebbe evitare una ricaduta: dopo la Roma c'è l'Atalanta, e poi il resto del campionato per blindare il posto champions. Anche Beukema si è fermato, dopo la prova convincente contro il Como l'olandese ha accusato sintomi influenzali con qualche linea di febbre, ma ci sarà contro la Roma, da vedere se da titolare al posto di Di Lorenzo o in panchina, lasciando il posto a Buongiorno che dopo gli errori contro il Genoa è rimasto a riposo contro il Como ed è stato osservato speciale contro l'Ischia, nell'allenamento congiunto di ieri pomeriggio.

Un posto per due dunque, perché quello di Juan Jesus, che sarà squalificato, sarà occupto con ogni probabilità da Mathe Olivera.