Maxi sequestro di cocaina: oltre 70 kg nascosti in un camper Arrestate tre persone di origine domenicana

Un’importante operazione antidroga della Polizia di Stato ha portato al sequestro di oltre 72 kg di cocaina pura nascosti all’interno di un camper con targa straniera. L’azione, frutto di un’intensa attività investigativa, ha portato all’arresto di tre persone di origine dominicana.

Come è avvenuto il blitz: fermato il camper sulla A30

La squadra mobile di Napoli, insieme alla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo, ha attivato un servizio di monitoraggio delle principali arterie autostradali che conducono al capoluogo campano. Il camper è stato intercettato lungo la A30, all’altezza dello svincolo di Baronissi, e successivamente bloccato nei pressi di Pomigliano D’Arco.

Il carico illecito: 60 panetti di cocaina

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto 60 panetti di cocaina, ciascuno del peso di circa un chilogrammo, per un totale di 72 kg. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe generato un guadagno illecito stimato in oltre 10 milioni di euro.

I tre arrestati e le indagini in corso

Le tre persone arrestate – due uomini e una donna – sono attualmente detenute con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le autorità stanno ora approfondendo le indagini per capire se il traffico sia collegato a una rete internazionale di narcotraffico.

Napoli resta nodo cruciale nel traffico di droga

Questo maxi sequestro conferma come Napoli sia uno snodo strategico per il traffico di droga in Italia e in Europa. L'azione delle forze dell'ordine rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali e testimonia l’efficacia della cooperazione tra i vari reparti investigativi.