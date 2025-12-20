Bologna, Bernardeschi si opera: salta il Napoli Gli avversari del Napoli perdono l'esterno per la finale di Supercoppa

Federico Bernardeschi salta la partita di lunedì contro il Napoli per infortunio. Sarà out per almeno un mese e mezzo l'esterno di Italiano. Ecco la nota ufficiale del club: "Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane".