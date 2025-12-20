Barra, sorpreso con pistola e cartucce: arrestato dalla polizia Manette per un 44enne napoletano

La polizia ha arrestato un 44enne napoletano, con precedenti di polizia, per porto abusivo di armi da fuoco e ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Villa Bisignano, hanno notato l’uomo che, accortosi della loro presenza, si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale nel tentativo di eludere il controllo di polizia.

I poliziotti, insospettiti dalla condotta del predetto, lo hanno raggiunto e bloccato mentre cercava di disfarsi di una busta, riponendola all’interno di un cestino. L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro, in quanto all’interno della busta è stata rinvenuto una pistola cal. 9 con 41 cartucce.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso, inoltre, che l’arma era provento di furto. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.