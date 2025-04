Perde il controllo dello scooter e finisce contro auto in sosta Grave un uomo di 54 anni

È ricoverato in condizioni critiche un uomo di 54 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sul Ponte dei Granili, in direzione del centro città. Secondo quanto riportato, il 54enne ha perso il controllo del suo scooter, un Piaggio Beverly, ed è caduto rovinosamente, impattando contro alcune auto parcheggiate lungo la carreggiata.

Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare

L’uomo, privo di sensi al momento dell’arrivo dei soccorsi, è stato trasferito con urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi e i medici mantengono riserbo sulle possibilità di recupero.

Indagini per accertare le cause dell’incidente

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti dell’unità operativa Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica. Al momento, non è escluso il coinvolgimento di altri veicoli, anche se non vi sarebbero testimoni diretti.

Scooter sotto sequestro: si cercano elementi utili

Il Piaggio Beverly guidato dal 54enne è stato posto sotto sequestro per le necessarie verifiche tecniche. Gli inquirenti stanno valutando se il mezzo presentasse guasti meccanici o se l’incidente sia riconducibile a fattori esterni, come un’eventuale manovra azzardata da parte di altri automobilisti.

Un altro incidente sulla rete urbana napoletana

Questo episodio si aggiunge ai numerosi incidenti su due ruote registrati negli ultimi mesi nella città partenopea. Le autorità invitano alla massima prudenza nella guida, soprattutto lungo tratti urbani ad alta percorrenza come il Ponte dei Granili.