Terribile incidente frontale tra due motorini, 59enne in prognosi riservata L'incidente sulla strada tra Marano e Napoli: indaga la Polizia locale. Ferito anche un 24enne

Grave incidente stradale ieri sera in Via S. Maria a Cubito. Alle ore 22 circa un uomo di 59 anni a bordo di uno scooter, mentre stava percorrendo la strada in direzione di marcia da Marano verso Napoli, all'altezza del civico 573 - per cause ancora da chiarire - entrato in collisione frontale con altro motociclo, condotto da un 24enne, proveniente dalla direzione opposta.

Il motociclista 59enne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto l'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli per i rilievi tecnici e per la ricostruzione esatta di quanto accaduto.

Entrambi i motocicli sono stati sequestrati.