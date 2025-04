Violenza giovanile: controlli notturni dei carabinieri, due giovani denunciati Ai raggi x Torre del Greco e Pollena Trocchia

Controlli notturni per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco per prevenire e contrastare l’emergenza giovanile.

A Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato per porto abusivo di armi e resistenza un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo viene sorpreso a via Nazionale alla guida di una lancia Musa ma non si ferma. Dopo un inseguimento di 2 chilometri, il 22enne viene fermato a viale Europa. Nell’auto viene rinvenuto e sequestrato un manico in legno lungo 45 centimetri.

A Pollena Trocchia i carabinieri della locale tenenza hanno denunciato un 20enne. Il ragazzo - fermato e perquisito in piazza Amodio - è stato trovato in possesso di un coltello lungo 24 centimetri.