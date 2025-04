Sicurezza a Portici: prorogata la zona rossa, coinvolto anche il Granatello Misure restrittive per soggetti già segnalati per reati

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la proroga della zona rossa a Portici, con l’obiettivo di mantenere alta la vigilanza nelle aree urbane considerate più a rischio per episodi di illegalità diffusa, criminalità e degrado. Il provvedimento, emesso al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, vede il coinvolgimento delle forze dell’ordine, del Comune di Napoli e del sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo.

Le aree interessate e le nuove restrizioni

La proroga coinvolge alcune delle vie più sensibili del Comune vesuviano: Piazza Poli; via Marconi; via Arlotta; via Bellucci Sessa; Piazza San Carlo; via Martiri di Via Fani; largo Orso.

La novità di questa ordinanza è l’estensione della zona rossa anche al Porto Borbonico del Granatello, punto nevralgico della movida serale estiva a Portici, spesso teatro di episodi problematici legati ad assembramenti, violenze e spaccio.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza prevede il divieto di stazionamento nelle zone indicate per soggetti che: assumono comportamenti aggressivi o minacciosi; risultano già segnalati all’Autorità Giudiziaria per reati quali, stupefacenti, reati contro la persona, furti e rapine, occupazione abusiva, detenzione o porto di arm e oggetti atti ad offendere

Una misura per la sicurezza urbana

La decisione, si legge nella nota ufficiale della prefettura, è stata presa “in considerazione dei positivi risultati ottenuti” nei mesi scorsi grazie all’adozione di misure simili. L’obiettivo è garantire una piena e libera fruizione degli spazi pubblici, in particolare in vista della stagione estiva.

Antonio De Iesu, assessore alla Legalità del Comune di Napoli, ha partecipato alla riunione insieme al sindaco Cuomo, ribadendo l’impegno delle istituzioni a presidiare il territorio.