Mercati, codice della strada e abusivismo: controlli serrati della Municipale Il bilancio dell'attività: ambulanti multati, auto sequestrate e sigilli ad un immobile abusivo

All’interno del mercato in via Ferrara, un’operazione congiunta delle Unità Operative San Lorenzo, Stella, I.A.E.S. e del Gruppo Intervento Territoriale ha portato all’impiego di 14 agenti. Sono stati elevati 5 verbali per occupazione indebita della sede stradale e 23 sanzioni per occupazione eccedente di suolo pubblico nelle aree mercatali, per un ammontare complessivo pari a 23mila euro.

Contestata, inoltre, una violazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e, in un caso, l’esercizio abusivo del commercio su area pubblica senza autorizzazione con conseguente sequestro di 272 paia di scarpe e sanzione di 5mila euro.

Nel quartiere Chiaiano, su via Giovanni Antonio Campano e via Santa Maria a Cubito, gli agenti dell’Unità Operativa Scampia - congiuntamente a quelli del commissariato di Polizia di Stato Chiaiano - hanno effettuato un’attività mirata ai controlli sulla circolazione stradale. L’azione ha portato al sequestro amministrativo di 4 veicoli per mancanza della copertura assicurativa, alla contestazione di 2 violazioni per mancata esibizione dei documenti di guida, 3 verbali per mancata revisione e 3 per utilizzo del telefono cellulare durante la guida con conseguente sospensione della patente, decurtazione di 5 punti e sanzione pecuniaria.

Infine, in via Fratelli Cervi, ancora nel quartiere Scampia, a seguito di segnalazioni per la presenza di rifiuti e infestazione da ratti in prossimità di un istituto scolastico, l’Unità Operativa Scampia, con il supporto dell’Unità Operativa Tutela Edilizia e la collaborazione di funzionari dell’ASL Napoli 1, ha scoperto un manufatto abusivo su suolo pubblico, privo di qualsiasi autorizzazione e adibito a deposito, con allacci abusivi alla rete elettrica e idrica.

Il responsabile è stato denunciato, mentre la struttura è stata sequestrata.