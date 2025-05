Piazza Dante, ancora violenza: un altro minorenne accoltellato dopo una lite Secondo caso in pochi giorni: il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata

Un altro grave caso di cronaca ha interessato Piazza Dante a Napoli, dove poco prima di mezzanotte un 15enne è stato ferito con diverse coltellate.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del commissariato Decumani. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla Squadra mobile della Questura di Napoli.

Si tratta del secondo ferimento di un minorenne avvenuto a piazza Dante nel giro di due giorni: nelle scorse ore un 14enne era stato centrato da diversi fendenti, sempre in Piazza Dante, dopo una lite scoppiata per futili motivi.