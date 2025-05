Piazza Garibaldi a Napoli, sorpresi con la droga: due arresti della polizia In manette un 53enne napoletano e un 55enne tunisino

La polizia ha arrestato un 53enne napoletano e un 55enne tunisino, entrambi con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato una bustina nascosta vicino ad un cassonetto della spazzatura e dopo aver estratto dal suo interno un involucro, lo ha consegnato ad una persona.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il 55enne trovandolo in possesso di 80 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre nella bustina nascosta vicino al cassonetto sono stati rinvenuti 49 involucri di cocaina dal peso complessivo di circa 10,30 grammi. Per questi motivi, l’indagato è stato arrestato.

Sempre gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato un 55enne tunisino che, in cambio di una banconota, ha prelevato un involucro di hashish dalla tasca e lo ha consegnato ad una delle due persone in sua compagnia.

Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccare l'uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga senza riuscirci. E' stato trovato in possesso di 6 stecche di hashish dal peso complessivo di circa 15 grammi, di 80 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, e della chiave di un’abitazione dove sono stati rinvenuti e sequestrati 2 panetti di hashish dal peso complessivo di 146 grammi di hashish, 170 euro, suddivisi in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per questi motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.