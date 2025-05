Tabella abusiva in piazza Municipio: denunciato il gestore di un parcheggio Il responsabile è stato denunciato per invasione e danneggiamento di suolo pubblico

Nella giornata di martedì 6 maggio 2025, gli agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti all’unità operativa Avvocata, hanno denunciato il gestore di un parcheggio per l’installazione abusiva di una tabella pubblicitaria luminosa in piazza Municipio, all’angolo con via Medina.

L'infrazione: palo fissato nel suolo pubblico

La struttura, costituita da un palo con schermo elettronico, era stata fissata direttamente nel suolo pubblico, in piena area vincolata del centro storico, patrimonio dell’UNESCO. Lo schermo indicava la disponibilità di posti nel garage, segnalando se il parcheggio fosse "libero" o "completo".

Le accuse e le sanzioni

Il responsabile è stato denunciato per invasione e danneggiamento di suolo pubblico e per la posa non autorizzata di pubblicità. Oltre alla denuncia penale, gli è stata comminata una sanzione amministrativa e gli è stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi.

Una città sotto osservazione

Questo episodio riaccende l’attenzione sulla gestione degli spazi pubblici nel centro storico di Napoli, già fortemente tutelato per il suo valore artistico e culturale. L’abusivismo, in particolare quello legato alla pubblicità commerciale, rappresenta una delle principali sfide per il decoro urbano in un contesto turistico in continua crescita.