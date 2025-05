Rapinarolex a Cannes, colpo da 600mila euro: arrestati 7 napoletani Alla vigilia del festival del cinema provano a derubare un membro della famiglia reale del Quatar

Vengono tutti da Napoli e sono considerati dei veri e propri professionisti del furto di orologi di lusso. Venerdì, cinque di loro sono stati arrestati a Cannes, nel cuore della Croisette, mentre tentavano di mettere a segno un colpo spettacolare: rubare un orologio da 600.000 euro al polso di un membro della famiglia reale del Qatar. Il blitz è stato sventato in extremis dalla polizia francese, che ha fermato l’autore materiale un attimo prima dello strappo, mentre i complici sono stati catturati durante la fuga.



Non è un caso isolato. Anzi, la costa azzurra – soprattutto in vista dell’imminente Festival del Cinema – è da tempo nel mirino di bande internazionali iper specializzate, spesso formate da cittadini italiani, napoletani in particolare, noti alle forze dell’ordine per la loro abilità, velocità e capacità di mimetizzarsi tra turisti facoltosi e VIP.



Poche ore dopo, altri due napoletani, membri di una seconda squadra, sono stati intercettati e fermati appena arrivati a Cannes, prima ancora di poter effettuare i consueti sopralluoghi. In totale, riferisce il commissario Christophe Haget, da inizio aprile sono già dodici gli arresti di presunti “orologiai del crimine” eseguiti nella città.



Il tentato furto di venerdì, andato a vuoto anche grazie alla collaborazione del servizio di sicurezza privato del qatariota, dimostra però che il sistema di sorveglianza sta funzionando. Il piano antiscippo, rafforzato in collaborazione con la polizia municipale e il sistema di videosorveglianza, sarà potenziato ulteriormente con l’arrivo dell’estate.



Nonostante tutto, i ladri a volte riescono a colpire: giovedì, un’altra banda ha sottratto un orologio da 24.000 franchi svizzeri, riuscendo a sfuggire grazie al traffico cittadino che ha ostacolato gli agenti. “A volte ci si gioca tutto in pochi secondi”, ha spiegato Haget. “Parliamo di gang altamente specializzate, attive anche a Parigi, Ginevra, Londra e in Germania”.



Intanto, la Croisette si blinda. Dal 13 maggio inizia il festival del cinema. E se le star stanno per sfilare sul tappeto rosso, anche i ladri – come ogni anno – cercano il loro momento di gloria.