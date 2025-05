Napoli. Omicidio Emanuele Durante: svolta da parte degli inquirenti/VIDEO Dalle prime luci dell’alba operazione in corso

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di essere responsabili a vario titolo e in concorso tra loro dell’omicidio di Emanuele Durante avvenuto nel pomeriggio dello scorso 15 marzo non lontano dal museo nazionale.

ll 20enne fu ucciso a colpi di pistola lungo via Santa Teresa degli Scalzi a Napoli lo scorso 15 marzo. Il giovane era all'interno di un'auto con una ragazza. Dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola, un automobilista di passaggio lo accompagnò insieme alla giovane donna al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. Durante non aveva rapporti con ambienti della criminalità organizzata.

Emanuele era parente di Annalisa Durante, la ragazza vittima innocente della camorra uccisa nel 2004.

Dettagli e approfondimenti durante la conferenza stampa che si terrà alle 11.00 nella sala convegni della Procura di Napoli.