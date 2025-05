Danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico: arrestato e denunciato Nei guai un 60enne originario del Marocco

La polizia ha arrestato un 60enne originario del Marocco, con precedenti, per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione. Lo stesso è stato, denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria, hanno notato un soggetto parzialmente denudato, incurante della presenza dei passanti.

Lo stesso, alla loro vista, ha iniziato a prendere a calci una delle moto di servizio finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori che lo hanno posto in sicurezza, dopo una colluttazione. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.