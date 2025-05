Evade dai domiciliari: scoperto e arrestato dalla polizia L'intervento degli agento nel quartiere Arenaccia a Napoli

La polizia ha arrestato un 35enne napoletano per evasione. Lo stesso è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carlo Pecchia, hanno notato il 35enne e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di un coccio di porcellana con i bordi taglienti.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti, è emerso che l'uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.