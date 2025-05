Detenzione illecita di droga e armi: tre arresti in 24 ore a Napoli Operazione degli agenti del commissariato di Scampia

La polizia di Scampia ha arrestato tre uomini. Si tratta di napoletani di 30, 31 anni e 21 anni. L'accusa è di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il 21enne deve rispondere anche di detenzione illegale di arma clandestina, relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Luigi Compagnone, hanno notato su un terrazzino di un’abitazione due persone che, alla loro vista, sono entrate frettolosamente all’interno dell’appartamento.

Pertanto, gli operatori li hanno raggiunti e, dopo averli identificati per il 30enne ed il 31enne, li hanno controllati, trovandoli in possesso di una bustina di hashish, una di marijuana e di 40euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Nell’abitazione, invece, gli agenti hanno rinvenuto altre 60 bustine contenenti 83 grammi di marijuana, 31 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 60 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ancora, gli agenti del commissariato Scampia, nel transitare in via Eugenio Colorni, hanno notato il 21enne che, con fare guardingo, è uscito frettolosamente da un locale ricavato sotto il porticato di uno stabile.

Così, gli operatori lo hanno controllato, rinvenendo nel locale in suo uso 40 involucri e 9 cilindretti di cocaina per un peso complessivo di circa 24 grammi, 32 confezioni contenenti circa 57 grammi di eroina, diverso materiale per il confezionamento per la droga, una pistola cal. 45 con matricola abrasa, 4 cartucce dello stesso calibro e 310 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.