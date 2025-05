Parcheggiatori abusivi allontanati e tolleranza zero per la guida senza casco Napoli: Carabinieri nella zona dei Baretti a Chiaia

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno effettuato un servizio straordinario nella movida dei Baretti di Chiaia. Con i carabinieri anche il personale dell’Asl Napoli 1 e gli agenti della polizia municipale.



Durante le operazioni 3 persone sono state denunciate e allontanate dalla zona rossa. I 3 già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per droga, sono stati sopresi mentre facevano i parcheggiatori abusivi urlando e dando fastidio alle persone presenti.

Non sono mancati i controlli al codice della strada dove su 48 sanzioni ben 17 sono state elevate per il mancato utilizzo del casco. Un ragazzo è stato denunciato perché trovato alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente con la recidiva nel biennio. Un uomo è stato denunciato perché aveva contraffatto le targhe dell’auto che guidava.



Tre i ragazzini segnalati alla prefettura perché assuntori di droga.



L’operazione terminata all’alba ha visto identificati 140 tra ragazzi e ragazze con 48 veicoli controllati di cui 16 scooter sequestrati.

Controlli a tappeto anche per la sicurezza alimentare. Undici le attività controllate: 16 le sanzioni e 13 le prescrizioni per carenze igienico sanitarie. Sequestrati 10 chili di alimenti non tracciabili e sospese 2 attività. Quattro attività sono state invece sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico.