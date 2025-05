Droga e armi, scacco alla criminalità nel napoletano: perquisizioni e denunce Operazione nel triangolo: Torre del Greco, Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, con il supporto del nucleo cinofili di Sarno e del 7° nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, hanno condotto un servizio di controllo del territorio nei comuni di Torre del Greco, Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio.



L’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e al monitoraggio di soggetti d’interesse operativo, conta nel bilancio diverse denunce per detenzione di sostanze stupefacenti e munizionamento illecito, nonché per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Inoltre, sono stati segnalati alla prefettura di Napoli diversi giovani assuntori di sostanze stupefacenti.



Tra i denunciati un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, insieme a un bilancino di precisione, un coltellino intriso di sostanza e munizionamento di vario calibro.



Un giovane, invece, è stato fermato a bordo della sua autovettura durante un controllo alla circolazione stradale. All’interno del veicolo, nascosto sotto al sedile, è stato rinvenuto un coltello a serramanico. Dovrà rispondere di porto di arma da taglio.



Durante i controlli sono state eseguite 10 perquisizioni domiciliari e 6 veicolari, identificate 110 persone, controllati 58 veicoli e verificate le posizioni di 7 soggetti sottoposti a misure cautelari o restrittive. Notificate anche 5 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.