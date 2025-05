Prodotti falsi, ricettazione e contrabbando di tabacchi: denunciato L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Frattamaggiore

Controlli per fronteggiare il fenomeno della movida e non solo nel napoletano. In campo la polizia a Frattamaggiore.

Gli agenti del locale commissariato unitamente alla polizia locale, hanno identificato 116 persone, di cui 16 con precedenti, controllato 45 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e 2 sottoposti fermo amministrativo.

Contestate 6 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 1.406 euro.

Inoltre, gli operatori hanno denunciato una persona per introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, ricettazione e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Infine, è stata controllata una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.