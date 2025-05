Nasconde droga in casa: scoperto e arrestato Il blitz della polizia neo quartoere San Giovanni a Teduccio a Napoli

La polizia ha arrestato 58enne napoletano con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Napoli, hanno controllato l’abitazione dell'uomo in questione, dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto 32 involucri di hashish per un peso complessivo di 25 grammi, 35 invulucri contenenti cocaina del peso di circa 110 grammi, 285 euro suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, all’interno di un veicolo nella materiale disponibilità dell’uomo, sono stati rinvenuti 14 panetti di hashish del peso complesivo di circa 1430 grammi e altri due bilancini di precisione. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.

Ancora, nella stessa giornata i poliziotti con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e il personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, dove hanno identificato 87 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, e controllato 47 veicoli. Infine, gli operatori hanno controllato due persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.