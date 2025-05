Napoli: controlli stadio Maradona, sorpresi 9 parcheggiatori abusivi Rimossi 75 veicoli in sosta vietata

In occasione dell’incontro di calcio Napoli-Genoa, la Polizia locale di Napoli ha predisposto un articolato dispositivo di controllo a presidio dell’area esterna allo stadio Diego Armando Maradona e delle zone limitrofe impiegando 67 agenti con l’obiettivo di garantire la sicurezza urbana, la regolarità della circolazione e il rispetto delle normative amministrative e commerciali.

Le attività hanno portato all’individuazione e alla sanzione di 9 parcheggiatori abusivi, di cui 5 denunciati all’autorità giudiziaria per reiterazione del reato, e 4 sanzionati in via amministrativa, con il sequestro di proventi illeciti. Sul fronte della viabilità, sono stati rimossi complessivamente 75 veicoli in sosta vietata, tra cui 12 motocicli, e sono stati redatti numerosi verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada, inclusa la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, la sosta su fermate bus, spazi riservati ai disabili e tratti soggetti a divieto in centro abitato.