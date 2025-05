Pozzuoli: reparto prevenzione crimine Campania e cinofili in azione Controlli straordinari della polizia sul territorio

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Pozzuoli. In particolare, gli agenti del locaòe commissariato, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine e il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno identificato 102 persone, di cui 34 con precedenti e controllato 49 veicoli. Sanzionata amministrativamente una persona per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Infine, sono state controllate 14 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.