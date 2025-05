Furti e-bike: carabinieri individuano il responsabile Luce su due episodi avvenuti a Sorrento

Il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata ha convalidato, su richiesta del pubblico ministero di della procura della repubblica partenopea, il fermo eseguito dai carabinieri della compagnia di Sorrento di un cittadino comunitario, senza fissa dimora, per cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato in ordine a due episodi di furto aggravato.

I fatti risultano commessi a Sorrento il 6 e 1° maggio 2025 ed hanno ad oggetto il furto di due biciclette elettriche a pedalata assistita di ingente valore economico.

L’indagato infatti, già individuato dai carabinieri quale responsabile di un furto di e-bike avvenuto a inizio maggio a Sorrento, nei pressi della stazione Eav, solo pochi giorni dopo è stato bloccato, grazie al decisivo contributo della polizia locale del comune di Sant’Agnello poco dopo aver compiuto un altro, identico, reato commesso sempre nella medesima zona e con analoghe modalità.

Le attività d’indagine, scaturite da un controllo d’iniziativa operato dai Vigili Urbani di Sant’Agnello presso la locale stazione ferroviaria, sono state condotte dai carabinieri che immediatamente hanno riconosciuto nel soggetto l’autore del primo furto di bicicletta e sono stati poi in grado di rinvenire immagini di videosorveglianza che lo immortalavano mentre poco prima si rendeva responsabile di un altro furto di e-bike, corroborando l’ipotesi investigativa con numerosi fotogrammi di telecamere pubbliche e private collocate nelle immediate adiacenze dei luoghi teatro dei due episodi.

Eseguito pertanto il fermo d’indiziato di delitto i Carabinieri di Sorrento hanno potuto in questo caso restituire la bicicletta elettrica, del valore di circa 3.000 euro, al suo legittimo proprietario mentre il responsabile, all’esito dell’udienza di convalida, è stato accompagnato nella casa circondariale di Napoli Poggioreale.