Capodichino: stretta della polizia sul trasporto pubblico abusivo Numerose le irregolarità riscontrate, ben 13 violazioni al codice stradale

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all'aeroporto di Capodichino al fine di contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Gli agenti del commissariato Secondigliano e della polizia di frontiera aerea di Napoli-Capodichino, unitamente ai militari dell'arma dei carabinieri e agli operatori della guardia di finanza e con la collaborazione della polizia municipale, unità operativa aeroporto, polizia turistica hanno identificato complessivamente 102 persone, controllato 90 veicoli, di cui 3 sottoposti a fermo amministrativo ed uno a sequestro.

Ancora, durante l’attività, sono state contestate: 13 violazioni del codice della strada per veicoli adibiti abusivamente all’esercizio dell’attività di Ncc (noleggio con conducente), per prelievo clienti fuori fila, per mancato rilascio di ricevuta, per prelievo di clienti fuori dal comune di rilascio della licenza e guida senza l’uso della cintura di sicurezza, gli stessi sono stati, altresì, segnalati all’ufficio trasporto pubblico non di linea del comune di Napoli.

Infine, gli operatori hanno sanzionato un venditore ambulante sorpreso ad esercitare la professione sprovvisto di apposita licenza.