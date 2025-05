Incollano adesivi su un'auto di servizio: denunciate due persone Ecco che cosa è successo in via Medina a Napoli

La polizia ha denunciato un 22enne napoletano ed una 24enne triestina per deturpamento di bene pubblico. Quest’ultima è stata, inoltre denunciata per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del III nucleo ordine pubblico, impegnati nei servizi di vigilanza, hanno notato i due intenti ad apporre adesivi su un’auto di servizio in sosta in via dei Fiorentini.

Nel frattempo, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, prontamente intervenuti, hanno intimato l’alt al 22enne e alla 24enne che, alla loro vista, si sono dati alla fuga finché non sono stati bloccati e trovati in possesso di altri adesivi apposti dello stesso tipo di quelli rinvenuti sull’auto di servizio, in quei frangenti, la 24enne ha dato, in escandescenza, inveendo contro gli operatori.